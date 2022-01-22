BILD: Глава ВМС Германии Шенбах из-за скандала по поводу Украины ушел в отставку

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Его заявление об отставке приняли министр обороны ФРГ и генеральный инспектор Вооруженных сил. Указано, что отставка Шенбах связана с его заявлениями о Крыме, Украине и главе России Владимире Путине, которые вызвали негативную реакцию со стороны Украины.

По данным издания, место Шенбаха займет контр-адмирал Ян Кристиан Каак — заместитель командующего ВМС ФРГ.