Глава ВМС Германии назвал свое заявление о Крыме личным мнением, а не официальной позицией

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах пояснил свои слова о Крыме, которые вызвали негативную реакцию со стороны Украины.

Шенбах в своем Twitter написал, что его заявления — это личное мнение, а не официальная позиция Германии.

«Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент. Они никак не соответствуют официальной позиции Федерального министерства обороны Германии», — написал он, добавив, что допустил ошибку и не должен был так говорить.