WSJ: Германия не разрешила Эстонии отправить Украине гаубицы

Германия не предоставила разрешение Эстонии отправить Украине летальное оружие. Эстония просила об этом, потому что оружие было изготовлено в Германии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Германии это объяснили политикой неснабжения оружия в конфликтные регионы, которой они придерживаются длительное время. В самой же Эстонии надеются, что получат разрешение.

Проблема связана с передачей гаубиц Д-30 калибром 122 мм. Эти гаубицы были сделаны еще в СССР, но дислоцированы в Восточной Германии. После объединения Германии гаубицы в 1990-х годах передали Финляндии, а в 2009 году — Эстонии. Таким образом, для поставки их Украине Эстония должна была получить разрешение Финляндии и Германии. Финны экспорт оружия разрешили, а немцы – нет.

Германия является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, продавая его странам, которые даже не являются союзниками, в частности Египту или Пакистану. Однако по отношению к Украине позиция неснабжения летального оружия с 2014 года остается неизменной.

Несмотря на это, Эстония, Литва и Латвия по разрешению США передадут Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger. Также в Эстонии рассказали, что предоставляют Украине помощь в сфере киберзащиты, а в марте передадут полевой госпиталь.

В ближайшие дни администрация Байдена начнет также поставлять в Украину противотанковые ракеты, боеприпасы и другое оборудование на сумму $200 миллионов. В 2021 году США передали Украине оружия и военной техники на $650 миллионов, что является самым большим показателем с начала оказания помощи в 2014 году.