Глава ВМС Германии заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины. В Минобороны страны открестились от его позиции

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом он сказал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

«Россия — старая страна, Россия — важная страна… Нам — Индии и Германии — нужна Россия против Китая. Это великая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это касается и того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы», — отметил он в ответ на вопрос о расширении НАТО на восток.

Кроме того, Шенбах заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-за оккупации части ее территории Россией.

«Украина, конечно же, не может выполнить требования [вступления в НАТО], потому что она оккупирована. По крайней мере, Донбасс оккупирован российской армией или теми, кого они называют ополченцами», — сказал вице-адмирал.

Также, по его мнению, членство Грузии в НАТО было бы «неразумным».

В то же время Шенбах отметил, что Путин заинтересован не в «маленькой полоске украинской земли», его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения, «которого он требует и, вероятно, даже заслуживает».