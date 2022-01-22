Глава ВМС Німеччини заявив, що окупований Крим не повернеться до складу України. У Міноборони країни відхрестилися від його позиції

Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією півострів Крим ніколи не повернеться до складу України.

Про це він сказав на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

«Росія — стара країна, Росія — важлива країна… Нам — Індії та Німеччині — потрібна Росія проти Китая. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання», — зазначив він у відповідь на запитання про розширення НАТО на схід.

Окрім цього, Шенбах заявив, що Україна не може вступити до НАТО через окупацію частини її території Росією.

«Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги [вступу до НАТО], бо вона окупована. Принаймні Донбас окупований російською армією або тими, кого вони називають ополченцями», — сказав віцеадмірал.

Також, на його думку, членство Грузії в НАТО було б «нерозумним».

Водночас Шенбах зауважив, що Путін зацікавлений не в «маленькій смужці української землі», його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, «якої він вимагає та, ймовірно, навіть заслуговує».