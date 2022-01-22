«Прекратите поощрять Путина к новому нападению на Украину». Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании от заявлений Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал последние заявления немецких чиновников по поводу Украины, призвав Германию прекратить поощрять Владимира Путина к новому нападению.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности посредством предоставления такого разрешения третьим сторонам, о бесперспективности возвращения Крыма и колебаниях насчет отключения РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и сегодняшней ситуации с безопасностью», — заявил Кулеба.

По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания которой все вместе прилагают огромные усилия.