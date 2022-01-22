Голова ВМС Німеччини назвав свою заяву про Крим особистою думкою. МЗС України викликало німецького посла

Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах пояснив свої слова про Крим, які викликали негативну реакцію з боку України.
Шенбах у своєму Twitter написав, що його заяви — це особиста думка, а не офіційна позиція Німеччини.
«Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент. Вони ніяк не відповідають офіційній позиції Федерального міністерства оборони Німеччини», — написав він, додавши, що припустився помилки і не повинен був так говорити.
Тим часом Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен. Їй заявили про категоричну неприйнятність висловлювань Шенбаха. У МЗС наголосили, що сьогодні, як ніколи, важлива солідарність України і партнерів для стримування Росії.
- Раніше Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Росією Крим і її не можна приймати до НАТО через окупацію частини її територій. Також він заявив, що членство Грузії в НАТО було б «нерозумним», а Володимир Путін «заслуговує» на повагу.
- У Міністерстві закордонних справ України слова Шенбаха назвали неприйнятними і зажадали розʼяснень від німецького уряду. У Міноборони Німеччини відхрестилися від позиції Шенбаха.
- До цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сумнів щодо необхідності відключати Росію від SWIFT. Також Німеччина відмовилася постачати зброю Україні для оборони і, за даними ЗМІ, не дозволила Естонії відправити Україні гаубиці.