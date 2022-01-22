Голова ВМС Німеччини назвав свою заяву про Крим особистою думкою. МЗС України викликало німецького посла

Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах пояснив свої слова про Крим, які викликали негативну реакцію з боку України.

Шенбах у своєму Twitter написав, що його заяви — це особиста думка, а не офіційна позиція Німеччини.

«Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою особисту думку на той момент. Вони ніяк не відповідають офіційній позиції Федерального міністерства оборони Німеччини», — написав він, додавши, що припустився помилки і не повинен був так говорити.

Тим часом Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен. Їй заявили про категоричну неприйнятність висловлювань Шенбаха. У МЗС наголосили, що сьогодні, як ніколи, важлива солідарність України і партнерів для стримування Росії.