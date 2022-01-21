«Швидка відповідь з тяжкими наслідками». Держсекретар США Блінкен застеріг Лаврова від перетину військовими кордону України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що попередив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що перетин російськими військами кордону України вважатиметься вторгненням і матиме відповідь.

«Ми чітко дали зрозуміти: якщо будь-хто з російських військових перетне український кордон — це вважатиметься вторгненням і матиме швидку та спільну реакцію США та її союзників з важкими наслідками для Росії», — заявив Блінкен на брифінгу після перемовин у Женеві (Швейцарія).

Він нагадав, що Росія має «набір» коротких операцій, до яких може вдаватися — це кібератаки та використання парамілітарних зʼєднань для просування своїх інтересів. Ці акції також отримають реакцію з боку США та НАТО.

Блінкен додав, що вкотре повторив Лаврову позицію США про підтримку територіальної цілісності України, а також позицію про те, що право України на вступ до НАТО не є предметом «торгу» чи переговорів з Росією.