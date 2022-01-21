«Швидка відповідь з тяжкими наслідками». Держсекретар США Блінкен застеріг Лаврова від перетину військовими кордону України

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що попередив міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що перетин російськими військами кордону України вважатиметься вторгненням і матиме відповідь.
«Ми чітко дали зрозуміти: якщо будь-хто з російських військових перетне український кордон — це вважатиметься вторгненням і матиме швидку та спільну реакцію США та її союзників з важкими наслідками для Росії», — заявив Блінкен на брифінгу після перемовин у Женеві (Швейцарія).
Він нагадав, що Росія має «набір» коротких операцій, до яких може вдаватися — це кібератаки та використання парамілітарних зʼєднань для просування своїх інтересів. Ці акції також отримають реакцію з боку США та НАТО.
Блінкен додав, що вкотре повторив Лаврову позицію США про підтримку територіальної цілісності України, а також позицію про те, що право України на вступ до НАТО не є предметом «торгу» чи переговорів з Росією.
Держсекретар США також додав, що озвучив Лаврову низку безпекових ідей і додав, що Штати у цьому питанні наполягають на принципі взаємності.
Він зазначив, що розмова дає привід для знаходження спільної позиції між США та Росією, але лише за умови деескалації безпекової ситуації з боку Москви. «Тож Росія стоїть перед двома шляхами — шляхом дипломатії, або шляхом силового розвʼязання ситуації. І той, й інших шлях матимуть гідну відповідь з боку США та союзників», — додав держсекретар Штатів.
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому Україні збільшили військову допомогу.
- 19 січня в МЗС РФ запропонували США взяти на себе одностороннє зобовʼязання не голосувати за вступ України та Грузії до Альянсу, якщо НАТО ухвалить рішення щодо розширення. Крім цього, Росія хоче бачити НАТО в межах 1997 року.
- Лавров за підсумками перемовин з Блінкеном заявив, що наступного тижня США нададуть письмову відповідь на всі вимоги РФ щодо «гарантій безпеки».