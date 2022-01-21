Голова МЗС Росії Лавров: США пообіцяли передати письмові відповіді щодо «гарантій безпеки»

У Женеві завершилися переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена, основною темою яких була Україна. Зустріч тривала півтори години.

За її підсумками Лавров заявив журналістам, що розмова була корисною і відвертою. За його словами, Блінкен запевнив, що наступного тижня США нададуть письмову відповідь на всі вимоги РФ щодо «гарантій безпеки». Він відмовився уточнювати деталі, але висловив упевненість, що відповідь буде «пасажем про Україну».

«Зустріч була у нас проміжна, Ентоні Блінкен сказав мені, що він задоволений обміном думок, який відбувся, і це допоможе їм наступного тижня, це було вже кілька разів підкреслено, надати нам письмову реакцію», — заявив Лавров.

Він зазначив, що почув аргументи США щодо НАТО та свободи країн вступати до Альянсу, але багато в чому заперечував.

Щодо скупчення військ Росії біля кордонів України Лавров заявив, що чув від Блінкена лише занепокоєння. Лавров озвучував схвильованість через «накачування» України озброєнням з боку США і країн НАТО.