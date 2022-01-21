Глава МИД России Лавров: США пообещали передать письменные ответы по «гарантиям безопасности»

В Женеве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, оснвоной темой которых была Украина. Встреча длилась полтора часа.
По ее итогам Лавров заявил журналистам, что разговор был полезным и откровенным. По его словам, Блинкен заверил, что на следующей неделе США предоставят письменный ответ на все требования РФ по «гарантиям безопасности». Он отказался уточнять детали, но выразил уверенность, что а ответе будет «пассаж об Украине».
«Встреча была у нас промежуточная, Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, предоставить нам письменную реакцию», — заявил Лавров.
Он отметил, что услышал аргументы США по НАТО и свободе стран вступать в Альянс, но во многом возражал.
По поводу скопления войск России возле границ Украины Лавров заявил, что слышал от Блинкена только об озабоченности. Лавров же озвучивал взволнованность из-за «накачивания» Украины вооружением со стороны США и стран НАТО.
- Россия требует гарантий о нерасширении НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, потому Украине увеличили военную помощь.
- 19 января в МИД РФ предложили США взять на себя одностороннее обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в Альянс, если НАТО примет решение о расширении.
- Кроме этого, Россия хочет видеть НАТО в границах 1997 года — без ряда стран восточной Европы.