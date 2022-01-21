«Быстрый ответ с тяжелыми последствиями». Госсекретарь США Блинкен предостерег Лаврова от пересечения войсками границы Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и получит ответ.

«Мы четко дали понять: если кто-либо из российских военных пересечет украинскую границу — это будет считаться вторжением и будет иметь быструю и общую реакцию США и ее союзников с тяжелыми последствиями для России», — заявил Блинкен на брифинге после переговоров в Женеве (Швейцария).

Он напомнил, что Россия имеет в своем арсенале «набор» коротких операций, к которым может прибегать — это кибератаки и использование парамилитарных соединений для продвижения своих интересов. Эти акции также получат реакцию со стороны США и НАТО.