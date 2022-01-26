НАТО закликало Росію вивести війська з України та відповіло на вимогу не розширювати Альянс

Північноатлантичний альянс передав Росії окрему відповідь на так звані гарантії безпеки Європи, де вказав про готовність дослухатись до занепокоєнь з боку Росії. Водночас Альянс не відмовляється від принципу «відкритих дверей» для усіх країн.

Про це генсек НАТО повідомив на спеціальному брифінгу.

«Росія має утримуватися від агресивних дій та проявів ворожості. РФ повинна відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн. Усі країни мають конструктивно взаємодіяти, зокрема у межах «нормандського формату», — зазначив Єнс Столтенберг.

За його словами, у відповіді Альянсу ідеться про три сфери, в яких НАТО сподівається досягнути прогресу:

відносини між РФ і США;

безпека у Європі та, зокрема, довкола України;

зменшити існуючі та потенційні ризики.

Крім того, НАТО пропонує Росії перейти на пряму лінію звʼязку задля продовження діалогу.

«НАТО — це оборонний альянс, і ми не прагнемо конфронтації, однак і не поступимося принципами, на яких базується безпека Європи», — заявив генсек.

Єнс Столтенберг також наголосив, що Альянс підвищив бойову готовність своїх сил та ще посилює присутність у регіонах Балтійського та Чорного морів, оскільки готується до найгіршого сценарію щодо дій Росії.