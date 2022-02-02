МВФ готовий допомогти країнам, які побічно постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які збирається запровадити Захід у випадку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва на заході Washington Post Live, цитує Reuters.