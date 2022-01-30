Глава дипломатії Євросоюзу Боррель: ЄС готує санкції проти Росії та шукає альтернативних постачальників газу

Європейський Союз може почати закуповувати газ у США, Азербайджану і Катару, якщо Росія вирішить скоротити чи перекрити постачання палива.

Про це написав у своєму блогу глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.

«Ми маємо бути готові на випадок, якщо дипломатія зазнає поразки. Ми розглядаємо різні варіанти та сценарії», — зазначив він.

Окрім цього, Боррель розповів про підготовку санкцій проти Росії, які «завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі».