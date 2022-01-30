Глава дипломатії Євросоюзу Боррель: ЄС готує санкції проти Росії та шукає альтернативних постачальників газу

Європейський Союз може почати закуповувати газ у США, Азербайджану і Катару, якщо Росія вирішить скоротити чи перекрити постачання палива.
Про це написав у своєму блогу глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель.
«Ми маємо бути готові на випадок, якщо дипломатія зазнає поразки. Ми розглядаємо різні варіанти та сценарії», — зазначив він.
Окрім цього, Боррель розповів про підготовку санкцій проти Росії, які «завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі».
«Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б довгостроковий ефект, оскільки позбавлять Росію продуктів, необхідних для реалізації її стратегічних амбіцій».
За словами глави зовнішньополітичної служби Євросоюзу, держави-члени в Раді ЄС ухвалять рішення про введення санкцій проти Росії на основі його пропозиції, «як Високого представника».
«Я тісно співпрацюю з Комісією, щоб наша спільна пропозиція про заходи щодо здійснення послідувала одразу за моєю першою пропозицією щодо встановлення економічних та фінансових санкцій, щоб рішення ухвалювалися якнайшвидше, якщо це буде потрібно», — додав Боррель.
Голова дипломатії Євросоюзу додав, Євросоюз робить усе можливе, використовуючи всі можливі шляхи, щоб дипломатія працювала.
«Росія веде війну нервів — тому ми маємо зберегти свої», — додав він.
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну. Також сенатори США заявили, що американські санкції проти РФ можуть бути запроваджені до вторгнення в Україну — «через те, що Росія вже зробила».