Американські сенатори: США можуть запровадити частину санкції проти Росії, не чекаючи на вторгнення в Україну

США є дуже близькими до погодження рішення про санкції проти Росії і можуть ввести частину обмежень до вторгнення в Україну.
Про це заявив сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Мендендес, який очолює комітет з міжнародних відносин, цитує CNN.
«Деякі санкції справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби підірвати український уряд — це лише деякі приклади [підстав для] санкцій, які можуть бути запроваджені зараз», — сказав він.
Менендес та його колега за комітетом Джим Ріш запевнили, що отримають двопартійне схвалення щодо санкції проти Росії, коли Сенат повернеться з канікул.
«Ми працювали сумлінно. Ми враховували різні точки зору, і ми сповнені рішучості спільно, на двопартійній основі, захищати Україну та надсилати [президенту Росії Володимиру] Путіну сигнал: це буде прямо та послідовно», — зазначив Менендес.
Сенатор США вважає, що санкції стануть «руйнівними» для Росії і «в кінцевому підсумку зруйнують російську економіку».
«Путін повинен вирішити, скільки мішків із трупами російських синів збирається повернути в Росію, — санкції, про які ми говоримо, що це станеться пізніше, якщо [Росія] вторгнеться. Деякі санкції будуть запроваджені заздалегідь за те, що вже зроблено, але смертоносну допомогу відправлять, незважаючи ні на що», — наголосив Менендес.
За словами Ріша, основним каменем спотикання у переговорах про пакет економічних санкцій залишається газопровід «Північний потік — 2».
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.
- 29 січня командування Західного військового округу РФ заявило, що його війська завершили перевірку боєготовності й повертаються до місць постійної дислокації.