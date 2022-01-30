Американські сенатори: США можуть запровадити частину санкції проти Росії, не чекаючи на вторгнення в Україну

США є дуже близькими до погодження рішення про санкції проти Росії і можуть ввести частину обмежень до вторгнення в Україну.

Про це заявив сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Мендендес, який очолює комітет з міжнародних відносин, цитує CNN.

«Деякі санкції справді можуть бути введені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під неправдивим прапором, спроби підірвати український уряд — це лише деякі приклади [підстав для] санкцій, які можуть бути запроваджені зараз», — сказав він.

Менендес та його колега за комітетом Джим Ріш запевнили, що отримають двопартійне схвалення щодо санкції проти Росії, коли Сенат повернеться з канікул.