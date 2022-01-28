Reuters: Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медичні матеріали

Джерела відмовилися уточнити, коли саме США виявили постачання крові формуванням поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це сталося «протягом останніх тижнів».

На думку співрозмовників агентства, це є ще одним ключовим показником готовності Москви вторгнутися на територію України.

Про це з посиланням на трьох американських колишніх та чинних посадовців повідомляє Reuters .

Росія звозить до кордонів України запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим.

«Це не гарантує, що буде ще один напад, але ви не будете проводити ще один напад, якщо у вас не буде цього в руках», — заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.

Також Reuters зазначає, що раніше Пентагон визнав розгортання «медичної підтримки» частиною нарощення військового потенціалу Росії.