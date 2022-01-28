Reuters: Россия стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы

Россия свозит к границе Украины запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.

Об этом со ссылкой на трех американских бывших и действующих чиновников сообщает Reuters.

По мнению собеседников агентства, это еще один ключевой показатель готовности Москвы вторгнуться на территорию Украины.

Источники отказались уточнить, когда именно США выявили, что формирования вблизи Украины снабжают кровью. Однако двое из них сказали, что это произошло «в последние недели».