Американские сенаторы: США могут ввести часть санкции против России, не дожидаясь вторжения в Украину

США очень близки к согласованию решения о санкциях против России и могут ввести часть ограничений до вторжения в Украину.

Об этом заявил сенатор от штата Нью-Джерси Боб Мендендес, возглавляющий комитет по международным отношениям, цитирует CNN.

«Некоторые санкции могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала. Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство — это лишь некоторые примеры [оснований для] санкций, которые могут быть введены сейчас», — сказал он.

Менендес и его коллега по комитету Джим Риш заверили, что получат двухпартийное одобрение санкции против России, когда Сенат вернется с каникул.