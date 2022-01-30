Американские сенаторы: США могут ввести часть санкции против России, не дожидаясь вторжения в Украину

США очень близки к согласованию решения о санкциях против России и могут ввести часть ограничений до вторжения в Украину.
Об этом заявил сенатор от штата Нью-Джерси Боб Мендендес, возглавляющий комитет по международным отношениям, цитирует CNN.
«Некоторые санкции могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала. Кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство — это лишь некоторые примеры [оснований для] санкций, которые могут быть введены сейчас», — сказал он.
Менендес и его коллега по комитету Джим Риш заверили, что получат двухпартийное одобрение санкции против России, когда Сенат вернется с каникул.
«Мы работали добросовестно. Мы учитывали разные точки зрения, и мы преисполнены решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и посылать [президенту России Владимиру] Путину сигнал: это будет прямо и последовательно», — отметил Менендес.
Сенатор США считает, что санкции станут «разрушительными» для России и «в конечном счете разрушат российскую экономику».
«Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей собирается вернуть в Россию, — санкции, о которых мы говорим, что это произойдет позже, если [Россия] вторгнется. Некоторые санкции будут введены заранее за то, что уже сделано, но смертоносная помощь будет отправлена, несмотря ни на что», — подчеркнул Менендес.
По словам Риша, основным камнем преткновения в переговорах о пакете экономических санкций остается газопровод «Северный поток — 2».
- Возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.
- 29 января командование Западного военного округа РФ заявило, что его войска завершили проверку боеготовности и возвращаются в места постоянной дислокации.