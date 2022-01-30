Глава дипломатии Евросоюза Боррель: ЕС готовит санкции против России и ищет альтернативных поставщиков газа

Европейский Союз может начать закупать газ у США, Азербайджана и Катара, если Россия решит сократить или перекрыть поставки топлива.
Об этом написал в своем блоге глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия терпит поражение. Мы рассматриваем разные варианты и сценарии», — отметил он.
Кроме этого, Боррель рассказал о подготовке санкций против России, которые «нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе».
«Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, поскольку лишат Россию продуктов, необходимых для реализации ее стратегических амбиций».
По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, государства-члены в Совете ЕС примут решение о введении санкций против России на основе его предложения, «как Высокого представителя».
«Я тесно сотрудничаю с Комиссией, чтобы наше совместное предложение о мерах по осуществлению последовало сразу за моим первым предложением по установлению экономических и финансовых санкций, чтобы решения принимались как можно скорее, если это потребуется», — добавил Боррель.
Глава дипломатии Евросоюза добавил, что Евросоюз делает все возможное, используя все возможные пути, чтобы дипломатия работала.
«Россия ведет войну нервов — поэтому мы должны сохранить свои», — добавил он.
- Возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Президент США Джо Байден заявил, что планирует направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину. Также сенаторы США заявили, что американские санкции против РФ могут быть введены до вторжения в Украину — «в связи с тем, что Россия уже сделала».