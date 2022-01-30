Глава дипломатии Евросоюза Боррель: ЕС готовит санкции против России и ищет альтернативных поставщиков газа

Европейский Союз может начать закупать газ у США, Азербайджана и Катара, если Россия решит сократить или перекрыть поставки топлива.

Об этом написал в своем блоге глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия терпит поражение. Мы рассматриваем разные варианты и сценарии», — отметил он.

Кроме этого, Боррель рассказал о подготовке санкций против России, которые «нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе».