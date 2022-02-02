МВФ готов помочь странам, которые косвенно пострадают в случае отключения России от SWIFT

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на мероприятии Washington Post Live, цитирует Reuters .

Международный валютный фонд (МВФ) готов помочь странам, которые могут пострадать от санкций, запланированных Западом на случай вторжения России в Украину.

«Если мы окажемся в ситуации, в которой возникнут побочные эффекты, требующие большей помощи МВФ другим странам, мы, конечно, поможем. У нас еще есть около $700 миллиардов кредитной способности», — сказала она.

По словам Георгиевой, санкции неизбежно прервут некоторые финансовые операции и работу финансовой системы, особенно если России ограничат доступ к транзакциям SWIFT.

В то же время глава МВФ подчеркнула, что надеется на дипломатическое решение ситуации.