Угорщина не розміщуватиме у себе додаткові сили НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну

Угорщина заявила, що не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це у коментарі угорському InfoRadio заявив міністр оборони країни Тібор Бенке.

Він впевнений, що ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО. Бенке також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.