НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі у звʼязку із ситуацією в Україні

Країни НАТО переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. Таким чином Альянс планує посилити стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї.

Про це Альянс оголосив 24 січня.

В останні дні низка союзників оголосила про поточне або майбутнє посилення:

Данія відправляє фрегат у Балтійське море і збирається направити до Литви чотири винищувачі F-16.

Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність відправити до Румунії війська під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня направлять до Болгарії два винищувачі F-35 для патрулювання повітряного простору, а також приведуть у готовність один корабель та наземні підрозділи сил реагування НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Я вітаю союзників, які надають додаткові сили в НАТО. Альянс продовжить вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони».