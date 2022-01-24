НАТО увеличивает военное присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией в Украине

Страны НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. Таким образом, Альянс планирует усилить сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Об этом Альянс объявил 24 января.

В последние дни ряд союзников объявил о текущем или предстоящем усилении:

Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16;

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;

Франция выразила готовность отправить в Румынию войска под командованием НАТО;

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для патрулирования воздушного пространства, а также приведут в готовность один корабль и наземные подразделения сил реагирования НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Я приветствую союзников, которые дают дополнительные силы в НАТО. Североатлантический альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны».