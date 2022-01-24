NYT: Байден планирует отправить тысячи американских военных в восточную Европу

Президент США Джо Байден может отправить в страны восточной Европы тысячи американских военных. Также планируется переброска авиации и флота.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в субботу в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, представители Пентагона предоставили Байдену несколько предложений перекидывания американских военных поближе к России в связи с ее агрессивными действиями. Эти варианты предполагали размещение от тысячи до 5 тысяч американских военных в странах восточной Европы с возможностью увеличить их количество в 10 раз в случае ухудшения ситуации.
Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе. В настоящее время он взвешивает риски перекидывания военных на фоне скопления российских войск на украинской границе. Пока что ни один из этих вариантов не предполагает развертывания американских войск на территории Украины.
- На днях, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что страны НАТО не знают, как действовать, если Россия начнет эскалацию против Украины без широкомасштабного вторжения — «если это будет незначительное вторжение». Впоследствии в Белом доме объяснили, что речь шла о действиях невоенного характера. Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предварительный разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Лидеры стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили более оптимистично и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ может планировать нападение на Украину.