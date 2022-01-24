NYT: Байден планирует отправить тысячи американских военных в восточную Европу

Президент США Джо Байден может отправить в страны восточной Европы тысячи американских военных. Также планируется переброска авиации и флота.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в субботу в Кэмп-Дэвиде, резиденции президента США, представители Пентагона предоставили Байдену несколько предложений перекидывания американских военных поближе к России в связи с ее агрессивными действиями. Эти варианты предполагали размещение от тысячи до 5 тысяч американских военных в странах восточной Европы с возможностью увеличить их количество в 10 раз в случае ухудшения ситуации.

Ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе. В настоящее время он взвешивает риски перекидывания военных на фоне скопления российских войск на украинской границе. Пока что ни один из этих вариантов не предполагает развертывания американских войск на территории Украины.