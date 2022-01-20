«Незначительных агрессий не бывает». Зеленский раскритиковал слова Байдена о «небольшом вторжении» России

Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена, допустившего накануне менее жесткую реакцию Вашингтона в случае «небольшого вторжения» России в Украину.
Об этом президент написал в Twitter.
«Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великого государства», — написал Зеленский.
Как пишет CNN, накануне во время общения с журналистами в Белом доме Байден заявил, что страны НАТО пока не знают, как поступить, если Россия начнет эскалацию против Украины без широкомасштабного вторжения.
«Другое дело, если это будет незначительное вторжение. В конце концов, нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать», — сказал Байден журналистам. Издание пишет, что эти высказывания вызвали шок у украинских дипломатов. СМИ также отмечают, что после этого пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось «прояснить» слова американского лидера, заявив, что Байден имел в виду действия невоенного характера.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о подготовке Кремлем наступления на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Лидеры стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ может готовить нападение на Украину.