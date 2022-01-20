«Незначительных агрессий не бывает». Зеленский раскритиковал слова Байдена о «небольшом вторжении» России

Президент Владимир Зеленский раскритиковал высказывания президента США Джо Байдена, допустившего накануне менее жесткую реакцию Вашингтона в случае «небольшого вторжения» России в Украину.

Об этом президент написал в Twitter.

«Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великого государства», — написал Зеленский.

Как пишет CNN, накануне во время общения с журналистами в Белом доме Байден заявил, что страны НАТО пока не знают, как поступить, если Россия начнет эскалацию против Украины без широкомасштабного вторжения.