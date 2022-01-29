Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину

Венгрия заявила, что не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО, несмотря на возможность вторжения России в Украину.

Об этом в комментарии венгерскому InfoRadio заявил министр обороны страны Тибор Бенке.

Он уверен, что ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, поэтому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО. Бенке также отметил, что, по оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.