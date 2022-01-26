США: на Білорусь чекають серйозні наслідкі за вторгнення військ Росії в Україну з її території

Влада США обіцяє офіційному Мінську серйозні наслідки в разі вторгнення військ Росії в Україну з її території.
Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
«Ми ясно дали зрозуміти владі Білорусі, що якщо вони допустять, щоб їхню територію використали для нападу на Україну, Мінськ зіткнеться з рішучою та швидкою реакцією США, їхніх союзників і партнерів», — заявив Прайс на брифінгу.
Також він висловив стурбованість у звʼязку з розміщенням великої кількості російських військ у Білорусі, що, як вважають США, загрожує суверенітету країни. Якщо війська РФ перебуватимуть у Білорусі на постійній основі, НАТО доведеться переглянути чисельність своїх військ на східних кордонах Євросоюзу.
- У Білорусі з 10 по 20 лютого відбудуться масштабні військові навчання поблизу кордонів України. Росія перекидає до країни десантників, бронетехніку, авіацію і ракетні системи. Західні ЗМІ та військові раніше повідомляли, що РФ може атакувати Україну з території Білорусі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що на навчаннях відпрацюють «протистояння» із Заходом і Півднем, тобто з Україною. Він говорив, що розгорне «цілий контингент армії» на кордоні.