Олександр Лукашенко заявив, що розгорне «цілий контингент армії» на кордоні з Україною

Також самопроголошений президент Білорусі повідомив про «концентрацію військ не лише на кордоні Латвії, Литви, Польщі, а й України».

«Цього року проведемо навчання [разом із Росією] на півдні Білорусі. Це ще для нас важливо, бо нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії... І тут це не повʼязано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон», — сказав Лукашенко.

Про це він заявив 24 січня під час зустрічі з керівництвом Держприкордонкомітету.

«Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо», — заявив він.

Окрім цього, Лукашенко прокоментував заяви про можливе запровадження санкцій та «менторський тон» представників Держдепу США на адресу Білорусі.

«Нам не треба ніякої війни. Але ці ж американці руками поляків, латишів і самі особисто підштовхують нас до цих ось дій. Ми були донором безпеки в регіоні. Нас завжди цінували за це. Навіщо ви нас у 2020 році штовхаєте і робите «агресорами» — за їхньою термінологією. Навіщо це треба було? А сьогодні вони нам загрожують. Нам уже гірше не зробиш. Але якщо ви хочете нас взагалі поставити на межу прірви, ну ви знаєте, як ми на це відповідатимемо», — додав він.

Лукашенко розкритикував і дії Євросоюзу, звинувативши їх в «ескалації відносин».

«Навіщо Європейський Союз звернув співпрацю з лінії питань кордону? Вони ж звернули цю співпрацю. Це ж не ми пішли на цю ескалацію відносин. Ми просто за фактом реагували. Тому діятимемо на користь нашої держави, що б нам не говорили, хоч би як нас не лякали», — резюмував самопроголошений президент.

Після цього Лукашенко підписав рішення про охорону кордону органами прикордонної служби у 2022 році, згідно з яким «основні зусилля будуть зосереджені на ділянках, де можливе виникнення нових зовнішніх викликів та загроз прикордонній безпеці, особливо на українському напрямі».

Зазначимо, зранку 24 січня загін кораблів Балтійського флоту РФ вийшли в море на масштабні навчання. До складу загону увійшли корвети «Стійкий» («Стойкий») і «Кмітливий» («Сообразительный»), які озброєні артилерійськими комплексами, зенітними ракетно-артилерійськими комплексами, надзвуковими ракетами та автоматичними артилерійськими установками.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не відповів на запитання, чи є військові навчання у Балтійському морі реакцією на рішення НАТО про перекидання додаткових сил до Східної Європи.

«Це треба питати у Міноборони, це перше. Друге — подібні дії НАТО та підвищена активність НАТО поблизу наших кордонів не можуть ігноруватися нашими військовими, які відповідають за безпеку нашої країни. І третє — все-таки має місце постійний процес навчань, маневрів, військового будівництва, який ніколи не припинявся і далі триватиме», — сказав він.