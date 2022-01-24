Александр Лукашенко заявил, что развернет «целый контингент армии» на границе с Украиной

Также самопровозглашенный президент Беларуси сообщил о «концентрации войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины».

«В этом году проведем учения [вместе с Россией] на юге Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент беларусской армии... И здесь это не связано ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу», — сказал Лукашенко.

Об этом он заявил 24 января во время встречи с руководством Госпогранкомитета.

«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем», — заявил он.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал заявления о возможном введении санкций и «менторском тоне» представителей Госдепа США в адрес Беларуси.

«Нам не нужно никакой войны. Но эти американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы являлись донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете «агрессорами» — по их терминологии. Зачем это было нужно? Сегодня они нам угрожают. Нам уж хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, ну вы знаете, как мы будем на это отвечать», — добавил он.

Лукашенко раскритиковал и действия Евросоюза, обвинив их в «эскалации отношений».

«Зачем Европейский Союз свернул сотрудничество по линии вопросов границы? Они же свернули это сотрудничество. Это ведь не мы пошли на эту эскалацию отношений. Мы просто по факту реагировали. Поэтому будем действовать в пользу нашего государства, что бы нам ни говорили, как бы нас ни пугали», — резюмировал самопровозглашенный президент.

Затем Лукашенко подписал решение об охране границы органами пограничной службы в 2022 году, согласно которому «основные усилия будут сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, особенно на украинском направлении».

Отметим, с утра 24 января отряд кораблей Балтийского флота РФ вышли в море на масштабные учения. В состав отряда вошли корветы «Стойкий» и «Сообразительный», вооруженные артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, сверхзвуковыми ракетами и автоматическими артиллерийскими установками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, являются ли военные учения в Балтийском море реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

«Это нужно спрашивать у Минобороны, это первое. Второе: подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, отвечающими за безопасность нашей страны. И третье — все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет продолжаться», — сказал он.