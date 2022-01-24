В МИД Украины эвакуацию семей дипломатов США назвали преждевременной. Британия также отозвала часть сотрудников посольства

В Министерстве иностранных дел Украины считают преждевременным решение Госдепа США начать эвакуацию семей дипломатов и сотрудников американского посольства в Киеве.

«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — сказано в заявлении МИД.

Тем временем Великобритания отозвала часть сотрудников посольства из Киева на фоне угрозы вторжения войск России в ближайшее время. Посол Мелинда Симмонс заявила, что посольство остается открытым.

Европейский Союз пока не планирует эвакуацию. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пока не стоит «драматизировать ситуацию», пока идет переговорный процесс с РФ.