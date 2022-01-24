Госдеп США приказал семьям дипломатов эвакуироваться из Украины

Государственный департамент США приказал семьям дипломатов и сотрудников посольства эвакуироваться из Украины. Сами же работники могут сделать это по желанию.
Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам от Госдепа.
«23 января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд государственных служащих США и приказал выехать членам семей («обязательный отъезд») государственных служащих США из посольства в Киеве из-за продолжающейся угрозы российских военных действий. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт», — говорится в сообщении.
Там отметили, что ситуация в Украине пока непредсказуема и может резко ухудшиться в связи с российскими военными действиями. Потому это может повлиять на возможности и работу посольства США в Киеве. Поэтому Госдеп пока не рекомендует американцам ехать в Украину из-за вспышки коронавируса и российской угрозы.
Госдеп обновил рекомендации и для России, тоже не рекомендуя ехать туда. Особое внимание уделялось приграничным регионам с Украиной, также американцам не советуют пересекать российско-украинскую границу.
- 19 января CNN, Bloomberg и ряд других СМИ сообщили со ссылкой на источники, что посольство США в Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии и их семей. Корреспондент Fox News сообщал, что Госдеп приказал начать эвакуацию в понедельник, 24 января. Однако в самом Госдепе все эти сообщения опровергали.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».