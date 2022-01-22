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Госдеп отрицает эвакуацию сотрудников посольства США из Украины

Автор:
Костя Андрейковец
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В Государственном департаменте США опровергли сообщение ряда американских СМИ об эвакуации части сотрудников из посольства в Украине на фоне подготовки России к военному вторжению.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Высокопоставленный чиновник Госдепа в комментарии заявил, что приказ об эвакуации не поступал, но американская сторона проводит »тщательное планирование» на случай экстренной ситуации с безопасностью.

Тоже самое ответил «Суспільному» спикер американского посольства в Украине.

  • 19 января CNN, Bloomberg и ряд других СМИ сообщили со ссылкой на источники, что посольство США в Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии и их семей. Корреспондент Fox News сообщал, что Госдеп приказал начать эвакуацию в понедельник, 24 января.