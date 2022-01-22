Госдеп отрицает эвакуацию сотрудников посольства США из Украины

В Государственном департаменте США опровергли сообщение ряда американских СМИ об эвакуации части сотрудников из посольства в Украине на фоне подготовки России к военному вторжению.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Высокопоставленный чиновник Госдепа в комментарии заявил, что приказ об эвакуации не поступал, но американская сторона проводит »тщательное планирование» на случай экстренной ситуации с безопасностью.

Тоже самое ответил «Суспільному» спикер американского посольства в Украине.