CNN: посольство США в Киеве хочет эвакуировать часть сотрудников и их семей

Посольство США в Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии.
Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает CNN.
«[США] вероятно, начнут эвакуацию [семей дипломатов из посольства в Киеве] уже на следующей неделе», — рассказал один из источников.
Также CNN стало известно, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что это будет «чрезмерной реакцией».
Представитель Госдепартамента сказал, что им «нечего объявить сейчас» и добавил, что США «как всегда проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью».
На данный момент других официальных комментариев по этой информации нет.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.
- Утром 22 января в аэропорт «Борисполь» прибыла первая из нескольких партий пакета безопасности Вооруженным силам Украины на $200 миллионов, который был принят президентом Джо Байденом. США передали Украине более 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы.