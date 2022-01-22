CNN: посольство США в Киеве хочет эвакуировать часть сотрудников и их семей

«[США] вероятно, начнут эвакуацию [семей дипломатов из посольства в Киеве] уже на следующей неделе», — рассказал один из источников.

Об этом со ссылкой на многочисленные источники сообщает CNN .

Также CNN стало известно, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что это будет «чрезмерной реакцией».

Представитель Госдепартамента сказал, что им «нечего объявить сейчас» и добавил, что США «как всегда проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью».

На данный момент других официальных комментариев по этой информации нет.