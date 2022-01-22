CNN: посольство США у Києві хоче евакуювати частину співробітників та їхніх сімей

«[США] ймовірно, розпочнуть евакуацію [сімей дипломатів із посольства у Києві] вже наступного тижня», — розповіло одне з джерел.

Про це з посилання на численні джерела повідомляє CNN .

Також CNN стало відомо, що президент Володимир Зеленський розмовляв щодо цього з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що це буде «надмірна реакція».

Представник Держдепартаменту сказав, що їм «нічого оголосити зараз» та додав, що США «як завжди, проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення ситуації з безпекою».

Наразі інших офіційних коментарів щодо цієї інформації немає.