CNN: посольство США у Києві хоче евакуювати частину співробітників та їхніх сімей

Посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити відʼїзд другорядних співробітників дипмісії.
Про це з посилання на численні джерела повідомляє CNN.
«[США] ймовірно, розпочнуть евакуацію [сімей дипломатів із посольства у Києві] вже наступного тижня», — розповіло одне з джерел.
Також CNN стало відомо, що президент Володимир Зеленський розмовляв щодо цього з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що це буде «надмірна реакція».
Представник Держдепартаменту сказав, що їм «нічого оголосити зараз» та додав, що США «як завжди, проводить ретельне планування на випадок непередбачених обставин у разі погіршення ситуації з безпекою».
Наразі інших офіційних коментарів щодо цієї інформації немає.
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