Держдеп заперечує евакуацію працівників посольства США з України

У Державному департаменті США спростували повідомлення низки американських ЗМІ про евакуацію частини працівників із посольства в Україні на тлі підготовки Росії до військового вторгнення.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Високопосадовець Держдепу у коментарі заявив, що наказ про евакуацію не надходив, але американська сторона проводить «ретельне планування» на випадок екстреної ситуації з безпекою.

Те саме відповів «Суспільному» речник американського посольства в Україні.