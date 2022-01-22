Держдеп заперечує евакуацію працівників посольства США з України

У Державному департаменті США спростували повідомлення низки американських ЗМІ про евакуацію частини працівників із посольства в Україні на тлі підготовки Росії до військового вторгнення.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Високопосадовець Держдепу у коментарі заявив, що наказ про евакуацію не надходив, але американська сторона проводить «ретельне планування» на випадок екстреної ситуації з безпекою.
Те саме відповів «Суспільному» речник американського посольства в Україні.
- 19 січня CNN, Bloomberg і низка інших ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити відʼїзд другорядних співробітників дипмісії і їхніх сімей. Кореспондент Fox News повідомляв, що Держдеп наказав розпочати евакуацію у понеділок, 24 січня.