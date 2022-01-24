У МЗС України евакуацію сімей дипломатів США назвали передчасною. Британія також відкликала частину працівників посольства

У Міністерстві закордонних справ України вважають передчасним рішення Держдепу США розпочати евакуацію сімей дипломатів і працівників американського посольства у Києві.

«Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося», — сказано в заяві МЗС.

Тим часом Велика Британія відкликала частину працівників посольства з Києва на тлі загрози вторгнення військ Росії найближчим часом. Посол Мелінда Сіммонс заявила, що посольство залишається відкритим.

Європейський Союз поки що не планує евакуацію. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що поки не варто «драматизувати ситуацію», поки триває переговорний процес із РФ.