Угроза вторжения войск России: Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева и рекомендовала своим гражданам покинуть страну

Австралия начала эвакуацию из посольства в Киеве членов семей дипломатов, а также второстепенного персонала. Гражданам Австралии рекомендовано покинуть территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте посольства Австралии.

В сообщении сказано, что меры приняты в связи с угрозой вторжения войск России и условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки. Консульские услуги могут быть ограничены.

Как сообщает The Sydney Morning Herald, сейчас Австралия консультирует Украину в вопросе противодействия кибератакам, волна которых может начаться перед наступлением войск.