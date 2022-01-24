Загроза вторгнення військ Росії: Австралія евакуює родини дипломатів із Києва і рекомендувала своїм громадянам залишити країну

Австралія розпочала евакуацію з посольства у Києві членів сімей дипломатів, а також другорядного персоналу. Громадянам Австралії рекомендовано залишити територію України.
Про це повідомляє сайт посольства Австралії.
У повідомленні сказано, що заходи вжиті у звʼязку із загрозою вторгнення військ Росії і що умови безпеки можуть змінитися у найкоротші терміни. Консульські послуги можуть бути обмежені.
Як повідомляє The Sydney Morning Herald, зараз Австралія консультує Україну у питанні протидії кібератакам, хвиля яких може розпочатися перед наступом військ.
- 24 січня через загрозу вторгнення евакуацію сімей дипломатів і персоналу оголосили США та Велика Британія. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС поки не проводитиме евакуацію. Посольство Франції випустило рекомендації для своїх громадян в Україні. Французам рекомендують відкласти поїздки в Україну, а тим, хто вже перебуває в країні — не їздити до прикордонних районів на північ чи схід України.
- МЗС України назвало евакуацію передчасною.