Загроза вторгнення військ Росії: Австралія евакуює родини дипломатів із Києва і рекомендувала своїм громадянам залишити країну

Австралія розпочала евакуацію з посольства у Києві членів сімей дипломатів, а також другорядного персоналу. Громадянам Австралії рекомендовано залишити територію України.

Про це повідомляє сайт посольства Австралії.

У повідомленні сказано, що заходи вжиті у звʼязку із загрозою вторгнення військ Росії і що умови безпеки можуть змінитися у найкоротші терміни. Консульські послуги можуть бути обмежені.

Як повідомляє The Sydney Morning Herald, зараз Австралія консультує Україну у питанні протидії кібератакам, хвиля яких може розпочатися перед наступом військ.