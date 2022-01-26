США: Беларусь ждут серьезные последствия за вторжение войск России в Украину с ее территории

Власти США обещают официальному Минску серьезные последствия в случае вторжения войск России в Украину с ее территории.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы ясно дали понять властям Беларуси, что если они допустят, чтобы их территорию использовали для нападения на Украину, Минск столкнется с решительной и быстрой реакцией США, их союзников и партнеров», — заявил Прайс на брифинге.
Также он выразил обеспокоенность в связи с размещением большого количества российских войск в Беларуси, что, как полагают США, угрожает суверенитету страны. Если войска РФ будут находиться в Беларуси на постоянной основе, НАТО придется пересмотреть численность своих войск у восточных границ Евросоюза.
- В Беларуси с 10 по 20 февраля пройдут масштабные военные учения вблизи границ Украины. Россия перебрасывает в страну десантников, бронетехнику, авиацию и ракетные системы. Западные СМИ и военные ранее сообщали, что РФ может атаковать Украину с территории Беларуси.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на учениях отработают «противостояние» с Западом и Югом, то есть с Украиной. Он говорил, что развернет «целый контингент армии» на границе.