Россия направила в Беларусь с Дальнего Востока два дивизиона ракетных систем С-400

В Беларусь с Дальнего Востока направили два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Минобороны России утверждает, что эти ЗРС будут участвовать в учениях «Союзная решимость — 2022».
С-400 перебрасывают железной дорогой из Хабаровского края. В Беларусь техника должна прибыть до 9 февраля. Она будет задействована в отработке «отражения внешней агрессии» и «охране границы в воздушном пространстве».
Ранее РФ сообщала, что отправит в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С».
- На сегодня вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ, и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле Украины и ЕС, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Лукашенко говорил, что войска будут отрабатывать «противостояние силам запада и юга».