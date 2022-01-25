CIT: Россия перемещает десантные войска ближе к границе Украины

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины и в Беларусь.
По их данным, 24 января в TikTok было опубликовано очередное видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, его сняли в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал на нем боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Всего состав вез около 40 таких транспортных средств, что соответствует одному батальону.
Кроме того, в состав поезда входят 5 пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также исследователи насчитали на платформах 8 укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для сил ВДВ.
CIT выяснила, что согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.
«Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты (именно так применялись российские и украинские десантные части в «горячей фазе» войны на востоке Украины)», — заявили исследователи.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.