CIT: Россия перемещает десантные войска ближе к границе Украины

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины и в Беларусь.

По их данным, 24 января в TikTok было опубликовано очередное видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, его сняли в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал на нем боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Всего состав вез около 40 таких транспортных средств, что соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят 5 пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также исследователи насчитали на платформах 8 укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для сил ВДВ.

CIT выяснила, что согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98 воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.

«Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты (именно так применялись российские и украинские десантные части в «горячей фазе» войны на востоке Украины)», — заявили исследователи.