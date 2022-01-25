CIT: Росія переміщує десантні війська ближче до кордону України

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що російських десантників почали перекидати ближче до кордону України та в Білорусь.

За їхніми даними, 24 січня в TikTok було опубліковане чергове відео з військовою технікою, що перевозиться залізницею. Згідно з описом, його зняли у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною. Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав на ньому бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ, що десантуються. Усього ешелон віз близько 40 таких транспортних засобів, що відповідає одному батальйону.

Крім того, до складу поїзда входять 5 пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також дослідники нарахували на платформах 8 укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, що їх використовують сили ВДВ.

CIT зʼясувала, що згідно з базою даних російської залізниці, вагон слідує зі станції Текстильний в Івановській області, поблизу якої дислокується 217 гвардійський парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

«Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. У будь-якому масштабному наступі на територію України ВДВ мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних обʼєктів у тилу, або як ударна піхота (саме так застосовувалися російські та українські десантні частини в «гарячій фазі» війни на сході України)», — заявили дослідники.