Польща передасть Україні ПЗРК і безпілотники

Уряд Польщі вирішив передати Україні ПЗРК Grom та безпілотники. Раніше там анонсували постачання боєприпасів.

Про це заявив прем’єр країни Матеуш Моравецький перед вильотом до України, пише Укрінформ.

«Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світлі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні, зараз їх треба перековувати у дії. З цієї та інших причин, які пов’язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю», — пояснив він.

За словами прем’єра, питання постачання зброї Україні він обговорив із президентом Анджеєм Дудою, і той підтримав цю пропозицію. Також під час візиту до України Моравецький обговорить, якої саме військової допомоги потребує українська армія.

Коли Моравецького запитали про конкретну військову допомогу для України, то той зазначив, що йдеться про ПЗРК Grom та дрони різного типу.

Переносний зенітно-ракетний комплекс Grom — це польська модифікація радянських ПЗРК «Ігла» та «Ігла-1». Він розроблявся у Польщі з 1992 до 1995 року і відтоді був прийнятий на озброєння. Дальність стрільби — від 500 метрів до 5,5 кілометра. За офіційними даними, такі ПЗРК є на озброєнні у Польщі, Литви та Грузії.