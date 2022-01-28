До України прибув четвертий літак із військовою допомогою від США

У п’ятницю, 28 січня, до України прибула четверта партія військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

«Цього разу 4-й птах доставив в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру», — розповів він.

Twitter / Олексій Резніков

За словами глави українського Міноборони, наступного тижня також заплановане прибуття літаків із військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України.