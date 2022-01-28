До України прибув четвертий літак із військовою допомогою від США

У п’ятницю, 28 січня, до України прибула четверта партія військової допомоги від США.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.
«Цього разу 4-й птах доставив в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру», — розповів він.
За словами глави українського Міноборони, наступного тижня також заплановане прибуття літаків із військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України.
- Допомогу Україні США надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Після цього були ще два літаки — 23 січня та 25 січня.
- Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.