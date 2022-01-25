До України прибула третя партія військової допомоги від США

До України 25 січня прибула третя партія військової допомоги від США. Вантаж — сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
Літак із військовою допомогою приземлився в аеропорту «Бориспіль», його зустрічають представники Міноборони й американського посольства.
Попередні два партії прибули 22 січня і 23 січня відповідно. Серед зброї та боєприпасів, зокрема, були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Нещодавно США виділили додатково $200 мільйонів на військову допомогу Україні.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.