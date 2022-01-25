В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Груз — современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.

Самолет с военной помощью приземлился в аэропорту «Борисполь», его встречают представители Минобороны и американского посольства.

Предыдущие две партии прибыли 22 января и 23 января соответственно. Среди оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 миллионов на военную помощь Украине.