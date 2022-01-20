Чехія планує передати Україні артилерійські снаряди. Штати відправлять ще п’ять гелікоптерів

Уряд Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди. Відповідні пропозиції готує Міністерство оборони.

Цю інформація підтвердила речниця Міноборони Яна Зехмейстрова телеканалу Televize Seznam.

Вона зазначила, що наступного тижня відповідні пропозиції нададуть чеському уряду.

«Це боєприпаси, які готові до такого виду допомоги, якщо вони будуть затверджені урядом. Україна є історичним партнером Чехії, з якою ми розвиваємо оборонну співпрацю та підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядало можливість певної форми допомоги», — пояснили у Міноборони.

Також джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що США планують відправити до України п’ять військово-транспортних гелікоптери Мі-17. Їх планували передати військовим Афганістану, але Штати вивели звідти війська. Також видання зазначає, що ці гелікоптери ремонтувались на українських підприємствах.