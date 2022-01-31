Польща передасть Україні боєприпаси, а поки — відправила 29 вантажівок із гумдопомогою

Польща, як військову допомогу, передасть Україні боєприпаси.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Павел Солох, повідомляє Polsat News.

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда підтримав відправку допомоги після переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Питання доставки боєприпасів наразі доопрацьовується польським міністром оборони.

Солох зазначив, що Україна отримає винятково оборонну допомогу. Польща готова доставити боєприпаси будь-коли, але терміни доставки, за словами Солоха, «залежать від української сторони». Він не повідомив, що саме отримає Україна, а лише сказав, що серед боєприпасів будуть і патрони.

Як повідомляє RMF24, польський уряд направив в Україну гуманітарну допомогу. До Києва їдуть 29 вантажівок. Вони везуть медичне приладдя, одяг, ковдри, матраци, таборові ліжка та інше. Вантаж має прибути до Києва 1 лютого.