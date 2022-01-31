Польша передаст Украине боеприпасы, а пока — отправила 29 грузовиков с гумпомощью

Польша в качестве военной помощи передаст Украине боеприпасы.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, передает Polsat News.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда поддержал поставку помощи после переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Вопрос поставки боеприпасов сейчас дорабатывается польским министром обороны.

Солох отметил, что Украина получит исключительно оборонительную помощь. Польша готова доставить боеприпасы в любое время, но сроки доставки, по словам Солоха, «зависят от украинской стороны». Он не сообщил, что именно получит Украина, а лишь сказал, что среди боеприпасов будут и патроны.

Как сообщает RMF24, польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь. В Киев едут 29 грузовиков. Они везут медицинские принадлежности, одежду, одеяла, матрасы, лагерные кровати и другое. Груз должен прибыть в Киев 1 февраля.