Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію навколо України. Погрози Росії засудили, але РФ просить «не нагнітати паніку»

Рада Безпеки ООН провела термінове засідання, на якому обговорила загрозу вторгнення військ Росії в Україну і накопичення сил у Білорусі. Голова місії США Лінда Томас-Грінфілд закликала Росію «обрати шлях демократії» і не війни. Вона зазначила, що зараз політика Росії — це шантаж і погрози війною, яка принесе жахливі наслідки всьому регіону. Вона зазначила, що РФ перекинула до Білорусі близько пʼяти тисяч військових, балістичні ракети, спеціальні сили та протиповітряні батареї. До лютого — початку військових навчань — російських військових у Білорусі може бути вже 30 тисяч.

Постійний представник Франції Ніколя де Рівʼєр заявив, що якщо Росія не обере шлях діалогу, то відповідь буде потужною і обʼєднаною. «Будь-яке нове посягання на суверенітет і територіальну цілісність України матиме величезні наслідки і серйозну ціну. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і разом зі своїми партнерами готові реагувати», — сказав він.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія продовжує накопичувати війська навколо української держави. За його словами, поблизу кордонів і в Криму зосереджено близько 112 тисяч російських військових, а разом із морським та авіаційним компонентами їх чисельність сягає 130 тисяч. Він закликав світову спільноту показати Росії безперспективність військової агресії і закликав країни не вірити маніпулятивним заявам РФ. Реакція Росії Представник Росії при ООН Василь Небензя, який залишив засідання перед виступом Кислиці під приводом зустрічі із генсеком, назвав побоювання країн «надуманими» і просив «не нагнітати паніку». Небензя заявив, що його країна «не розуміє, чому нам потрібне це обговорення і чому ми тут зібралися». Він повторив заяви голови МЗС РФ про «відсутність планів вторгнення» і звинуватив у провокації ескалації Україну та Захід.